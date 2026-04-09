Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in Concorso

Pedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard, Soderbergh e Refn nel fuori concorso e nelle proiezioni speciali del festival, in programma dal 12 al 23 maggio.

Il cinema come sollievo dei mali del mondo e come inno alla libertà. Così il direttore Thierry Frémaux e la presidente Iris Knobloch hanno presentato il programma di Cannes 2026, che sarà ospitato nella cittadina costiera francese dal 12 al 23 maggio. Un programma che vede la presenza massiccia di autori europei e orientali in cui però spicca l'assenza italiana, visto che il film di Nanni Moretti non sarebbe ancora pronto.

Il Concorso ufficiale di Cannes 2026

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Pawel Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Léa Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harrari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

The Black Ball di Javier Ambrossi e Javier Calvo

A Woman's Life di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodovar

Confermati i rumor della vigilia che volevano Pedro Almodovar di ritorno con il dramma sentimentale, Amarga Navidad (Natale amaro), in uscita nelle sale italiane il 21 maggio. I divi Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Catherine Deneuve sfileranno sulla Croisette per accompagnare Parallel Tales, nuova fatica dell'iraniano Asghar Farhadi in cui si raccontano le vite di un gruppo di persone che si intrecciano in concomitanza con gli attacchi di Parigi del novembre 2015.

Dopo aver vinto la Palma d'Oro nel 2015 con Son of Saul, Laszlo Nemes tornerà in concorso con Moulin, nuovo dramma bellico che racconta le gesta di Jean Moulin, che viene paracadutato nella Francia occupata dai nazisti per riunire i gruppi della Resistenza a sostegno di Charles de Gaulle. Anche Paweł Pawlikowski sarà a Cannes con Fatherland, coproduzione internazionale MUBI con l'italiana OUR FILMS di Lorenzo Mieli e Mario Gianani.

Cinque le registe in concorso tra cui l'austriaca Marie Kreutzer, che punterà al palmares con uno struggente dramma familiare interpretato da Léa Seydoux e dalla diva Catherine Deneuve, e Léa Mysius, che presenterà il thriller Histoires De La Nuit.

Grande l'attesa per la nuova fatica di Rodrigo Sorogoyen, Er Querido, focus su una relazione padre-figlia incarnati da Javier Bardem e Victoria Luengo. Dagli USA arriva The Man I Love di Ira Sachs, fantasy musical che vede nel cast il premio Oscar Rami Malek, Tom Sturridge, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach.

La selezione dei film Fuori Concorso

La Vénus électrique di Pierre Salvadori

Her Private Hell di Nicolas Widing Refn

Diamond di Andy Garcia

Karma di Guillaume Canet

Objet du deli di Agnes Jaoui

De Gaulle: L'Age de Fer di Antonin Baudry

Confermati i rumor della vigilia che volevano a Cannes anche Nicolas Winding Refn col suo nuovo visionario progetto, Her Private Hell, che verrà presentato Fuori Concorso così come Karma, thriller psicologico scritto e diretto da Guillaume Canet e interpretato dalla musa francese Marion Cotillard, da Leonardo Sbaraglia e Denis Ménochet. A completare la sezione anche la nuova regia di Andy Garcia, Diamond, noir poliziesco il cui sviluppo ha richiesto quasi 15 anni. Il film vanta un cast stellare che include Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray, Vicky Krieps e Rosemarie DeWitt.

Come già annunciato, a inaugurare il festival sarà La Vénus électrique di Pierre Salvadori, "commedia romantica deliziosamente burlesca" ambientata nei ruggenti anni '20 con Pio Marmai, Anaïs Demoustier e Gilles Lellouche. L'altro titolo annunciato in precedenza è Propeller One-Way Night Coach, che porterà sulla Croisette il neoregista John Travolta e verrà presentato nella sezione Premiere di Cannes. Come da tradizione, il festival si riserva di completare la line-up nei prossimi giorni con qualche aggiunta a sorpresa.

Propeller One-Way Night Coach: Clark Shotwell e Kelly Eviston-Quinnett in aereo

Le altre sezioni di Cannes 2026

Particolarmente gustosa la sezione Midnight che ospita le opere horror e fantastiche che ci regalerà l'anteprima di Full Phil, nuovo folle lungometraggio di Quentin Dupieux che vanta la presenza delle star Woody Harrelson, Kristen Stewart e Charlotte Le Bon. In programma anche Sanguine, horror al femminile di Marion Le Coroller, e Roma Elastica di Bertrand Mandico.

Gli autori Steven Soderbergh e Ron Howard saranno al centro delle Proiezioni speciali con due documentari. Soderbergh presenterà John Lennon: The Last Interview, mentre Howard lancerà il suo ritratto dedicato al fotografo Richard Avedon:

A far parte della pattuglia americana in Un Certain Regard segnaliamo Teenage Sex and Death at Camp Miasma, slasher americano scritto e diretto da Jane Schoenbrun da Hannah Einbinder e Gillian Anderson. Il film è una coproduzione tra Mubi e Plan B Entertainment. La sezione ospiterà anche Everytime dell'austriaca Sandra Wollner, road movie familiare che condurrà i protagonisti fino all'assolata Tenerife, e I'll Be Gone in June di Katharina Rivilis, co-prodotto dalla Road Movies di Wim Wenders.

A presiedere la giuria che assegnerà il palmares sarà il regista di culto Park Chan-wook. Peter Jackson e Barbra Streisand riceveranno la Palma d'Oro alla carriera.