Caso John Travolta, Priscilla Presley: "Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell'attore"

La star di Una pallottola spuntata ha rispedito al mittente la tesi secondo cui sua nipote abbia fornito gli ovuli ai coniugi Travolta.

Priscilla Presley ha smentito ufficialmente l'accusa secondo la quale Riley Keough sia la madre biologica del figlio più giovane di John Travolta e Kelly Preston. La notizia è trapelata pubblicamente dopo il deposito degli atti giudiziari legati ad una causa contro la famiglia Presley.

Nei documenti legali è riportato che Michael Lockwood, ex marito di Lisa Marie Presley, avrebbe riportato in passato che Riley Keough aveva donato uno dei suoi ovuli a John Travolta, in cambio di una vecchia Jaguar e una somma in denaro.

La smentita di Priscilla Presley

Gli avvocati della star di Una pallottola spuntata hanno pubblicato un comunicato sulla vicenda: "Brigitte Kruse, Kevin Fialko e i loro complici hanno dimostrato che non esiste limite che non siano disposti a superare, né linea etica che non siano pronti a oltrepassare, nel tentativo di causare ulteriore dolore a Priscilla Presley e alla sua famiglia" si legge nel comunicato.

Riley Keough in una scena di Magic Mike

"Nel tentativo del tutto improprio di esercitare una pressione indebita su Presley affinché ritiri le sue affermazioni legittime e veritiere, Kruse e i suoi complici hanno anche citato in giudizio il figlio, il cugino e l'assistente di Presley. Queste recenti accuse oltraggiose non hanno assolutamente nulla a che vedere con le rivendicazioni di questa causa. Il comportamento di Kruse, Fialko e dei loro nuovi avvocati (sono al quarto team legale) è vergognoso e verrà affrontato in tribunale".

Il matrimonio tra John Travolta e Kelly Preston

La star di Pulp Fiction e La febbre del sabato sera sposò la compianta Kelly Preston nel 1991, con la quale ha avuto tre figli. Il figlio maggiore Jett è scomparso all'età di 16 anni nel 2009, mentre la secondogenita Ella Blue ha 25 anni e il terzogenito Benjamin ha 15 anni.

Proprio quest'ultimo è il figlio che, secondo l'accusa nei confronti della famiglia Presley, sarebbe in realtà figlio biologico di Riley Keough. Qualche mese fa, Priscilla Presley è stata citata in giudizio per frode e violazione del contratto dagli ex collaboratori Krause e Fialko, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari.

La stessa Priscilla Presley aveva citato in giudizio i querelanti un anno prima perché, a suo dire, si sarebbero approfittati della sua età e della sua fiducia per sottrarle 1 milione di dollari.