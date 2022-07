Quentin Tarantino conquista Infinity+: in streaming un documentario e una collection speciale

Per tutti gli appassionati del celebre regista Quentin Tarantino, su Infinity+ arrivano il documentario QT8: Quentin Tarantino - The First Eight e la collection Effetto Tarantino.

Per tutti gli appassionati del celebre regista e genio del cinema pulp Quentin Tarantino, vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale per Pulp Fiction e Django Unchained, su Mediaset Infinity con Infinity+ sono in arrivo il documentario QT8: Quentin Tarantino - The First Eight e la collection Effetto Tarantino, per rivivere alcuni tra i suoi più grandi capolavori.

Su Mediaset Infinity con Infinity+ da oggi 1° luglio, QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight è un documentario che racconta l'emozionante viaggio dei primi otto film di Quentin Tarantino e offre al pubblico uno sguardo sul lavoro del celebre regista attraverso interviste con ex membri del cast ed esperti dell'industria cinematografica, tra cui Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Kurt Russell, Christoph Waltz, e altri ancora.

QT8 - Quentin Tarantino – The First Eight: Quentin Tarantino in una sequenza

QT8: Quentin Tarantino - The First Eight getta nuova luce sulla vita e sull'eredità di Quentin Tarantino e offre agli spettatori un accesso senza precedenti alla sua visione nel corso della sua carriera. Per proseguire sulle orme del regista, a luglio su Mediaset Infinity con Infinity+ sarà disponibile Effetto Tarantino, la collection che include alcuni tra i più grandi capolavori del genio del cinema pulp. Oltre ai film C'era una volta a... Hollywood e Django Unchained, già disponibili sul channel Infinity+, sono in arrivo Kill Bill: Volume 1 (da oggi 1° luglio), Kill Bill: Volume 2 (dal 2 luglio), Pulp Fiction (dal 3 luglio) e The Hateful Eight (dal 4 luglio).