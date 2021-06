Quentin Tarantino: "Imparo l'ebraico guardando i cartoni animati con mio figlio"

A quanto pare, Quentin Tarantino guarda i cartoni animati in ebraico insieme al figlio Leo, per imparare come lui la lingua: ecco cosa ha imparato.

Come si dice "gatto" in ebraico? A Quanto pare Quentin Tarantino sta imparando una nuova lingua, guardando la televisione con suo figlio Leo, a Tel Aviv.

Secondo quanto ha rivelato durante il Jimmy Kimmel Live show, il figlio di Quentin Tarantino, il piccolo Leo, sta già iniziando a parlare, anche se soprattutto in ebraico. Ecco perché il padre sta imparando insieme a lui questa lingua.

"Sta parlando, sì, insomma, non sono sempre vere parole, ma si fa capire", ha detto il regista. "Al momento capisco quando dice 'abba', che è la parola ebraica per 'papà'. E un terzo delle volte, intende me"._

Quando il conduttore, Kimmel, ha chiesto scherzosamente quanto sarebbe passato prima che Leo "dicesse la parola con la F", un'imprecazione usata generosamente in molti dei film di Tarantino, il regista ha scherzato rispondendo: "Il prima possibile".

In tutta serietà, Tarantino ha aggiunto: "In realtà sto imparando molto con Leo, perché guarda questi programmi TV per bambini ed è tutto in ebraico. Sto imparando la versione ebraica di Sesamo apriti. Sto imparando molte parole in ebraico. Al momento non abbastanza per portare avanti una conversazione o mettere insieme qualcosa di diverso da una frase superficiale".

Al momento il regista sa dire: "il gatto è haul, il cavallo è sus, la mucca è parah". Quentin Tarantino ha detto che non si è trasferito intenzionalmente a Tel Aviv, dove di recente ha trascorso un lungo soggiorno, ma piuttosto che lui e sua moglie, la modella e cantante israeliana Daniella Pick, hanno pianificato di dividere il loro tempo tra Israele e Los Angeles. Tuttavia, dopo essere arrivato per una visita di alcuni mesi, "Si è verificata l'emergenza sanitaria globale e così ci siamo dovuti fermare lì".