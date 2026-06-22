Quentin Tarantino ha girato "qualcosa" con Kylie Minogue: il mistero del nuovo progetto del regista

Quentin Tarantino è tornato dietro la macchina da presa. Ma per cosa? È stato avvistato mentre faceva alcune riprese a Cardiff: è un film, videoclip o qualcosa di completamente diverso?

Se Quentin Tarantino impugna una telecamera, non passa inosservato: iIl regista di Pulp Fiction, Kill Bill e C'era una volta a... Hollywood è stato avvistato nei giorni scorsi a Cardiff, in Galles, mentre girava alcune scene insieme a Kylie Minogue. Le immagini provenienti dal set hanno immediatamente acceso la curiosità dei fan, soprattutto perché al momento non esiste alcun progetto cinematografico ufficialmente annunciato che coinvolga entrambi.

Un ritorno dietro la macchina da presa che sorprende

Una valanga di speculazioni su cosa stia realmente preparando uno dei cineasti più influenti degli ultimi decenni. L'unica certezza è che Quentin Tarantino era presente sul set e che la popstar australiana faceva parte delle riprese. Tutto il resto rimane avvolto nel mistero.

una fotografia Quentin Tarantino

Negli ultimi anni Tarantino ha più volte ribadito la sua intenzione di fermarsi dopo il decimo film della carriera, una promessa che ha contribuito ad alimentare ulteriormente la curiosità attorno a ogni sua apparizione pubblica.

Proprio per questo motivo appare improbabile che le riprese gallesi siano legate al suo attesissimo decimo lungometraggio, progetto che al momento continua a non avere una forma definita dopo l'abbandono di The Movie Critic, il film che avrebbe dovuto rappresentare il suo grande finale cinematografico.

Molti osservatori ritengono quindi che possa trattarsi di un videoclip musicale, di uno spot pubblicitario o di un progetto speciale ancora tenuto segreto. La presenza di Kylie Minogue sembra infatti suggerire qualcosa di diverso rispetto a un tradizionale film destinato alle sale, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

Tra teatro, provocazioni e nuovi progetti

Nel frattempo Tarantino continua a dividere il suo tempo tra diverse attività creative. Da alcuni mesi il regista si è trasferito nel Regno Unito, dove sta lavorando alla preparazione di The Popinjay Cavalier, una commedia d'avventura ambientata negli anni Trenta dell'Ottocento che dovrebbe debuttare nel West End londinese all'inizio del 2027.

Quentin Tarantino sul red carpet

Anche in questo caso i dettagli sono ancora limitati: il cast non è stato annunciato e la produzione mantiene il massimo riserbo sul progetto.

Negli ultimi mesi Tarantino ha comunque continuato a far parlare di sé. Prima con alcune dichiarazioni particolarmente controverse sul collega Paul Dano, poi con una lunga e insolita recensione dedicata a The Rip e infine con la distribuzione nelle sale di una versione estesa di quattro ore di Kill Bill.

Ora il misterioso set gallese con Kylie Minogue aggiunge un nuovo tassello a un periodo particolarmente movimentato per il regista.