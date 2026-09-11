Quentin Tarantino debutta a teatro con Sacha Baron Cohen come protagonista di The Popinjay Cavalier

Quentin Tarantino cambia palcoscenico e porta per la prima volta il suo cinema a teatro. Il regista debutterà nel West End con The Popinjay Cavalier, una commedia che avrà come protagonista Sacha Baron Cohen.

Sacha Baron Cohen sarà il protagonista del primo spettacolo teatrale di Tarantino

Sacha Baron Cohen si prepara a lasciare, almeno per un po', il terreno della commedia cinematografica per affrontare una sfida completamente nuova. L'attore sarà infatti il protagonista di The Popinjay Cavalier, il primo spettacolo teatrale scritto e prodotto da Quentin Tarantino.

Un ritratto di Tarantino

La produzione arriverà nel West End di Londra nella primavera del 2027, anche se il teatro che ospiterà lo spettacolo non è stato ancora annunciato. Baron Cohen dovrebbe interpretare proprio il personaggio che dà il titolo all'opera, in quella che viene descritta come una commedia d'avventura dal tono scatenato.

Per l'attore si tratta inoltre del debutto a teatro. Un incontro decisamente particolare, considerando che Tarantino è noto soprattutto per dialoghi sopra le righe, personaggi imprevedibili e un gusto per la contaminazione tra generi che potrebbe trovare una nuova dimensione proprio sul palcoscenico.

Per il momento Tarantino e i produttori stanno mantenendo il massimo riserbo sulla storia. Le poche informazioni disponibili permettono però di collocare l'azione nell'Europa degli anni Trenta dell'Ottocento.

Il progetto è stato presentato come una "chiassosa commedia di inganni e travestimenti", ispirata ai grandi racconti d'avventura e alle epopee cappa e spada che hanno attraversato cinema e teatro. È un terreno che sembra particolarmente adatto allo stile di Tarantino, ma non è ancora chiaro quanto lo spettacolo sarà vicino alle sue precedenti opere cinematografiche. Non sono stati infatti rivelati né ulteriori dettagli sulla trama né gli altri membri del cast.

La produzione è affidata a Sonia Friedman Productions e Sony Pictures Entertainment, mentre Baron Cohen dovrebbe vestire i panni del protagonista, trasformandosi in un improbabile eroe da avventura in costume.

Quentin Tarantino prova una strada completamente nuova

The Popinjay Cavalier rappresenta una svolta importante nella carriera di Tarantino. Il regista non è nuovo alla scrittura teatrale in senso lato, ma questa sarà la sua prima vera produzione destinata a un palcoscenico.

Tarantino in uno scatto

Il progetto arriva inoltre mentre Tarantino continua a riflettere sul futuro della propria carriera dopo il cinema. Il suo ultimo film, Once Upon a Time in Hollywood, è uscito nel 2019 e il regista ha più volte parlato del desiderio di non realizzare un numero infinito di pellicole.

Il passaggio al teatro gli permette ora di misurarsi con un mezzo completamente diverso, nel quale il rapporto diretto con il pubblico e la centralità della recitazione assumono un peso particolare. E la scelta di Sacha Baron Cohen aggiunge un elemento ulteriore di curiosità: l'attore ha costruito gran parte della propria carriera su personaggi comici estremi, da Ali G a Borat, ma ha dimostrato più volte di sapersi muovere anche in ruoli drammatici.

Negli ultimi anni Baron Cohen ha inoltre alternato commedia e cinema più impegnato. Tra i suoi lavori recenti figurano Ladies First, arrivato su Netflix, e Balls Up, distribuito da Prime Video. La sua carriera comprende anche tre candidature agli Oscar: due per la sceneggiatura di Borat e Borat - Studio illegale d'America e una per l'interpretazione ne Il processo ai Chicago 7. Ha inoltre vinto tre Golden Globe e due BAFTA per Da Ali G Show.

Ora, però, la sfida è diversa: per la prima volta Sacha Baron Cohen dovrà conquistare il pubblico dal vivo, guidato da uno dei registi più riconoscibili della storia del cinema contemporaneo.