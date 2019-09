Quentin Tarantino consiglia: Bob & Carol & Ted & Alice stasera su Rai Movie

Terzo appuntamento con Quentin Tarantino che torna stasera su Rai Movie con i suoi consigli cinefili: alle 21:10 sarà la volta di Bob & Carol & Ted & Alice, commedia del 1969 diretta da Paul Mazursky.

Vietato ai minori al momento del suo arrivo al cinema per il suo ammiccare continuo alla vita sessuale dei protagonisti, Bob & Carol & Ted & Alice ha avuto anche una sorta di trasposizione televisiva, negli anni '70, in cui recitò addirittura una giovanissima Jodie Foster.

I Bob (Robert Culp) e Carol (Natalie Wood) del titolo sono una giovane coppia sposata che, dopo aver seguito una seduta di psicoterapia di gruppo, sente di essersi liberata dalle inibizioni sessuali. Ora si sentono reciprocamente più sinceri tanto da confessarsi le rispettive scappatelle. Per combattere la noia e la routine del rapporto monogamo, decidono di coinvolgere una coppia di cari amici, Ted (Elliott Gould) e Alice (Dyan Cannon), gli altri due protagonisti del lunghissimo titolo, in un party per lo scambio di coppia.

Quentin Tarantino interverrà prima dei titoli di testa e alla fine per commentare uno dei film che è bene guardare per prepararsi alla sua ultima opera (qui la recensione di C'era una volta a... Hollywood), da oggi nelle sale italiane. La rassegna proposta dalla RAI si compone di otto pellicole, datate tra il 1958 e il 1970, che sono state personalmente scelte e commentate dal regista di C'era una volta a... Hollywood. Cominciata il 16 settembre, andrà avanti fino al 21 su Rai Movie e Rai4 con una selezione che spazia tra vari generi e che racconta, come spiega lo stesso regista, attraverso manifestazioni, brutali omicidi, guerre e concerti, tutti i segnali di una Los Angeles e di un mondo cinematografico in totale cambiamento così come stava cambiando il pensiero collettivo di un'epoca.