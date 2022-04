West Side Story, Pedro Pascal svela la sua reazione al film: "Sono scoppiato a piangere"

Pedro Pascal ha parlato per la prima volta in assoluto di come ha reagito quando ha visto West Side Story, remake del 2021 diretto da Steven Spielberg, in un dolce messaggio che ha recentemente postato sotto un tweet di Rachel Zegler.

West Side Story: uno spettacolare scatto tratto dal film

Uscito nelle sale lo scorso 16 dicembre, il reboot di West Side Story di Spielberg ha immediatamente conquistato la critica e il pubblico, anche se i suoi incassi al botteghino hanno lasciato molto a desiderare. Tuttavia, l'ultimo adattamento cinematografico del musical ha ottenuto 7 nomination all'Oscar, vincendo solo nella categoria migliore attrice non protagonista per la performance della star emergente Ariana DeBose.

La pellicola del leggendario regista ha molti fan in giro per il mondo e Pascal è evidentemente uno di questi: lo scorso fine settimana la Zelger ha fatto gli auguri di compleanno all'attore e quest'ultimo, in risposta, le ha detto di avere "4 testimoni che mi hanno visto scoppiare in piangere quando sei apparsa sullo schermo".

West Side Story: Ansel Elgort in una foto del film

Ad ogni modo, la reazione di Pedro Pascal è solo l'ultima di una lunga lista di lodi che West Side Story ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi anche se, con la stagione dei premi ora terminata, anche i complimenti e i riconoscimenti potrebbero essere giunti al termine.