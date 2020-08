Quello che non so di lei: stasera su Rai3 il film di Roman Polanski con Eva Green

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda Quello che non so di lei, thriller diretto nel 2017 da Roman Polaski, con Eva Green ed Emmanuelle Seigner.

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Quello che non so di lei, film drammatico diretto da Roman Polanski nel 2017, e presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes, con Eva Green ed Emmanuelle Seigner.

Tratto sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan, Quello che non so di lei è la storia di due donne, Delphine e la misteriosa Lei.

Delphine (Emmanuelle Seigner) è una scrittrice che ha raggiunto il successo con il primo romanzo, che ruota tutto intorno al rapporto con la madre. Comincia a ricevere delle lettere anonime che l'accusano di aver esposto la propria famiglia al pubblico giudizio solo per il proprio tornaconto. Delphine sembra aver esaurito la sua vena creativa quando incontra la misteriosa Lei (Eva Green), una giovane donna seducente che sembra conoscerla molto, troppo bene....