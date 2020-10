Quello che non so di lei, Eva Green su Roman Polanski: "Perché ho deciso di lavorare con lui"

Eva Green ha parlato spesso di Roman Polanski e ha anche spiegato più volte perché ha deciso di recitare in Quello che non so di lei.

Eva Green ha rilasciato molte dichiarazioni a proposito di Roman Polanski nel corso degli anni e ha anche spiegato perché ha deciso di lavorare con lui in Quello che non so di lei, recitando nuovamente in un film in lingua francese dopo più di tredici anni passati a recitare in pellicole prodotte da studi americani o britannici.

Based on a True Story: Eva Green ed Emmanuelle Seigner nella prima foto ufficiale

In un'intervista del 2016, prima dell'uscita del film, l'attrice francese ha parlato del celebre regista: "Ho pensato soltanto che fosse un ottimo ruolo e non ci sono molti ruoli di questo tipo per le donne. È una storia molto intensa, è stata ispirata da un best seller francese."

Quello che non so di lei: Eva Green in una scena del film

"Roman ha fatto film fantastici e lo vedo solo come un artista. Per quanto riguarda l'uomo non voglio dire niente, non lo conosco, io sto semplicemente lavorando con un grande artista." ha concluso la Green.

Due anni dopo quest'intervista, nel 2018, l'attrice ha dichiarato: "Non ho cambiato idea su di lui, è sempre stato molto corretto con me. Ecco perché posso tranquillamente affrontare il tour promozionale del film. Non ho proibito ai giornalisti di farmi alcuna domanda in merito. Non cerco di difenderlo, so solo che con me si è sempre comportato con grande gentilezza."

Negli ultimi anni moltissimi artisti, compresa Kate Winslet, molto di recente, hanno rinnegato il fatto di aver collaborato in passato con il celebre regista di origine polacca. Su Rotten Tomatoes, Quello che non so di lei ha un punteggio di approvazione del 46% sulla base di 28 recensioni e una valutazione media di 5,41 / 10.