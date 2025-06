Quel pazzo venerdì 2: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nel nuovo trailer tra scambi di corpo e risate

Lo scambio di corpi più iconico del cinema torna sul grande schermo: Disney ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Quel pazzo venerdì, Sempre più pazzo, sequel della commedia del 2003 che riunisce Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei ruoli di Tess e Anna Coleman.

Trama e cast del sequel di Quel pazzo venerdì

Questa volta, però, la confusione è ancora più grande: in vista del matrimonio di Anna, le tensioni familiari tra la figlia della donna (interpretata da Julia Butters) e la futura figliastra Lily (Sophia Hammons), figlia del compagno Eric (Manny Jacinto), mettono in crisi la serenità della famiglia allargata. Durante l'addio al nubilato, un incontro con una misteriosa cartomante (Vanessa Bayer) fa presagire che una nuova lezione è alle porte - e quando un fulmine colpisce, il destino colpisce ancora.

A essere coinvolte questa volta non sono solo Tess e Anna, ma anche la giovane figlia e la futura figliastra. Il risultato? Uno scambio di corpi "a quattro" che scatena situazioni esilaranti e imprevedibili. La nonna finisce nel corpo dell'adolescente e viceversa, mentre madre e figlia si ritrovano l'una nei panni dell'altra.

A ventidue anni dal successo dell'originale Freaky Friday, Curtis e Lohan tornano con grande entusiasmo in un film che celebra lo spirito della pellicola originale, aggiornandolo ai tempi moderni. Non manca nemmeno un'apparizione nostalgica: sul finale del trailer, Chad Michael Murray, l'indimenticabile Jake, fa una breve ma d'effetto comparsa in sella alla sua moto.

Locandina di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

La regia è firmata da Nisha Ganatra (Late Night, Welcome to Chippendales), mentre la sceneggiatura è curata da Elyse Hollander. Il film promette un mix di comicità, emozioni e dinamiche familiari in continua evoluzione, mantenendo il cuore e lo humour che hanno reso il primo capitolo un cult per una generazione.