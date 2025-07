Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis irresistibili in Quel pazzo venerdì 2: “Più divertente dell’originale”

Sono emerse online le prime reazioni ufficiali a Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, sequel della commedia con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan uscita nelle sale nel 2004.

Presentato in anteprima ai membri della stampa di settore, il film ha ricevuto diversi apprezzamenti dalla critica in attesa di conoscere il verdetto del pubblico pronto ad emozionarsi per le nuove avventure di Anna e Tess Coleman.

Le prime reazioni a Quel pazzo venerdì 2

Il conduttore tv Jeff Conway ha scritto su X che il film è 'un divertimento raddoppiato', e con il 'doppio del cuore' rispetto all'originale: "Ventidue anni dopo, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis non hanno perso un colpo! La loro chimica sullo schermo è davvero speciale. una vera delizia che tutta la famiglia può godersi".

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis in una scena del film originale Quel pazzo venerdì

Jazz Tangcay di Variety ha sottolineato una qualità importante del film: la capacità di far ridere e piangere al tempo stesso: "È davvero un film che fa stare bene. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis offrono il mix perfetto di ilarità ed emozione in questo sequel fantastico. Non sapevo di aver bisogno di questo film! Ah, e Manny Jacinto... lo adoro". Infine, Brandon Davis: "Jamie Lee Curtis si sta divertendo come non mai ed è uno spasso vederla. È assurdo e a volte un po' confuso, ma esilarante dall'inizio alla fine, con momenti anche toccanti. Senza dubbio uno dei film più divertenti che ho visto quest'anno".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nel sequel di Quel pazzo venerdì

Il nuovo film di Nisha Ganatra riporta sullo schermo Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei panni delle esilaranti di Tess e Anna Coleman, madre e figlia che nel primo capitolo del 2003, tratto dal romanzo degli anni '70 di Mary Rodgers, che attraverso un biscotto della fortuna si trovano magicamente l'una nel corpo dell'altra.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan ritornano in Quel pazzo venerdì 2 insieme a Julia Butters nel ruolo della figlia di Anna Coleman, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Mark Harmon, Chad Michael Murray e Maitreyi Ramakrishnan.