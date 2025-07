Quel pazzo venerdì 2, Jamie Lee Curtis sul sequel: "Lindsay doveva poter avere un figlio adolescente"

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan hanno ripercorso la propria amicizia in una intervista rilasciata a People, che dura ormai da ventidue anni. Ad agosto arriverà nelle sale il sequel di Quel pazzo venerdì, molto atteso dai fan.

Sul set di Burbank, le due attrici hanno terminato le riprese di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo ma sono tornate proprio in occasione della chiacchierata con il magazine.

Ventidue anni dopo quel pazzo venerdì

Lindsay Lohan ha confessato di aver provato una sensazione strana nel tornare a recitare al fianco di Jamie Lee Curtis dopo così tanti anni: "Questo è il posto dove facemmo il test trucco per il primo film".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sul set di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

Lindsay Lohan considera Jamie Lee Curtis come una figura materna: "Jamie era con me in un momento difficile della mia vita, quando vivevo tutto pubblicamente. Ma lei c'era, in privato. Mi fido di lei".

L'unica condizione per il sequel di Quel pazzo venerdì

Nell'intervista, Jamie Lee Curtis ha spiegato quale fosse la condizione per poter tornare in un sequel: "Tutti mi chiedevano se ci sarebbe stato un sequel. Io rispondevo che Lindsay doveva essere abbastanza grande da avere una figlia adolescente. Poi è arrivato il suo bellissimo bambino, e quando è venuta a trovarmi col piccolo abbiamo iniziato a parlarne seriamente".

Lindsay Lohan conferma che all'epoca del primo film aveva 15 anni, e Jamie Lee Curtis aveva una figlia di quindici anni: "Ora Julia Butters [attrice che interpreta la figlia nel film] ha 16 anni. È tutto così assurdo".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una scena di Quel pazzo venerdì

La star di Mean Girls ha ricordato che necessita di sentirsi al sicuro con le persone per instaurare un rapporto: "Jamie è una di quelle persone" ha confessato l'attrice. Il cast di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo include nel cast Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Chad Michael Murray, Mark Harmon, Ryan Malgarini, Haley Hudson, Julie Gonzago, Stephen Tobolowski, Harold Gould Rosalind Chao, Lucille Song, Willie Garson e Marc McClure.