Quel pazzo venerdì 2: Lindsay Lohan anticipa un altro importante ritorno nel cast?

A pochi giorni dall'inizio delle riprese di Quel pazzo venerdì 2, Lindsay Lohan ha rivelato che nel sequel ci sarà anche un altro ritorno importante dopo quello del cast principale.

Durante una recente intervista, la Lohan ha espresso quanto sia stato divertente riunirsi con Jamie Lee Curtis sul set e ha inoltre confermato alcuni dettagli sul suo ritorno nel ruolo di Anna Coleman, che nel primo capitolo era stata inizialmente presentata come la figlia ribelle di Curtis che aspira a diventare musicista.

L'attrice ha rivelato anche di aver preso lezioni di chitarra per il ruolo, lasciando intendere che la sua rock band, le Pink Slip, potrebbe tornare nel prossimo sequel.

Haley Hudson, Lindsay Lohan e Christina Vidal in una scena del film Freaky Friday

"Sarà ancora più pazzo di quanto ci si possa aspettare", ha dichiarato la Lohan. "C'è molto amore, molto divertimento e molte risate sul set. È una grande esperienza. Non posso dire molto [sulla trama] ma sto prendendo lezioni di chitarra e ho una figlia nel film".

Quel pazzo venerdì 2: al via le riprese, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nelle foto e video dal set

Quel pazzo venerdì 2 è diretto da Nisha Ganatra da una sceneggiatura scritta da Jordan Weiss. Insieme alla Lohan e alla Curtis tornano nel cast Mark Harmon nel ruolo di Ryan, Chad Michael Murray nel ruolo di Jake, Christina Vidal Mitchell nel ruolo di Maddie, Haley Hudson nel ruolo di Peg, Rosalind Chao nel ruolo di Pei-Pei, Lucille Song nel ruolo della madre di Pei-Pei e Stephen Tobolowsky nel ruolo del signor Bates.

Il sequel includerà anche i nuovi membri del cast Manny Jacinto (The Good Place), Sophia Hammons (Up Here), Maitreyi Ramakrishnan (Never Have I Ever) e Julia Butters (Once Upon a Time in Hollywood, The Fabelmans). Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe approdare nelle sale nel 2025.