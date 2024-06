Quel pazzo venerdì 2: al via le riprese, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nelle foto e video dal set

Le due attrici riunite sul set più di vent'anni dopo il primo film per le riprese dell'imminente sequel

Le riprese di Quel pazzo venerdì 2 sono ufficialmente cominciate, come confermano una nuova foto e un video sul set.

Uscito nel 2003, il primo film vedeva Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nei panni di una madre e di una figlia che si scambiavano i corpi, e ognuna delle due arrivava ad apprezzare la vita nei panni dell'altra. Oltre a ottenere recensioni positive, il film è stato un successo al botteghino.

Quel pazzo venerdì 2 è stato annunciato ufficialmente nel maggio 2023: la storia seguirà Anna (Lohan) e Tess (Curtis) ancora alle prese con lo scambio di corpi, ma stavolta con la figlia adolescente di Anna e la figlia del fidanzato di Anna, Eric.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sul set

La chimica tra Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Come potete vedere qui sopra, Disney ha condiviso la prima immagine del dietro le quinte del film, confermando che la produzione è iniziata. L'immagine mostra Lohan e Curtis che si tengono per mano davanti alle loro roulotte, contente di essersi ritrovati sul set dopo tutti questi anni. È stato inoltre condiviso un nuovo video TikTok che mostra uno sguardo ravvicinato al servizio fotografico con le due attrici.

Quel pazzo venerdì rimane uno dei film più iconici della Lohan e la chimica tra lei e Curtis nel film era il vero punto di forza dell'operazione. Il film, diretto da Mark Waters, ha attualmente un punteggio del 88% su Rotten Tomatoes, anche se il giudizio del pubblico è più basso (58%). Nonostante questo, la pellicola ha incassato 160,8 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget stimato di soli 26 milioni di dollari.

Nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua uscita, è probabilmente il momento perfetto per l'arrivo del sequel. Quel pazzo venerdì è ormai considerato un passaggio fondamentale della cultura popolare dei primi anni 2000, ed è passato abbastanza tempo che la sola nostalgia sarà probabilmente sufficiente per portare il pubblico in sala a vedere il seguito.