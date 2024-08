Queer, David Lowery sul suo cameo: "Dovrei decisamente rimanere dall'altra parte della telecamera"

David Lowery, abituato da anni a essere impegnato come regista sul set, è diventato attore per Luca Guadagnino con un ruolo nel suo film Queer, in arrivo a Venezia 2024.

Il filmmaker, mentre era ospite del Melbourne International Film Festival, ha parlato della sua partecipazione all'atteso lungometraggio, indicato come uno dei titoli da non perdere in questa edizione della Mostra del Cinema.

La scena girata da Lowery

Parlando del suo coinvolgimento in Queer, tratto dal romanzo scritto da William S. Burroughs, David Lowery ha ribadito che si tratta di un ruolo molto piccolo. Il regista ha raccontato: "Luca Guadagnino mi ha inviato lo script e mi ha chiesto se avrei interpretato questa parte. Sono stato impegnato sul set un giorno e non sono un attore bravo quanto Daniel Craig, ma è stata una gioia condividere lo schermo con lui".

I fan del filmmaker potrebbero però non riconoscerlo nemmeno, avendo indossato una parrucca per i ciak.

Craig nel film

Chi ha apprezzato i suoi film come regista non deve però preoccuparsi: David non ha alcuna intenzione di compiere un cambiamento nella propria carriera.

Lowery ha sottolineato: "Ho quasi provato la sensazione, dopo il giorno delle riprese, di aver bisogno di chiedere scusa a Luca per aver sprecato un giorno sul set. Ho pensato onestamente che avrebbero tagliato tutto, ma è nel film. Mi sono divertito così tanto a girarlo, ma... Dovrei decisamente rimanere dietro la telecamera".

Cosa racconterà Queer

Al centro della trama del nuovo film del regista italiano ci sarà William Lee (Daniel Craig), un quarantenne che vive a Città del Messico e ricorda il suo passato tra gli studenti universitari americani espatriati all'estero, facendo inoltre i conti con lavori part-time. Lee si ritrova a corteggiare un giovane studente chiamato Eugene Allerton, parte affidata a Drew Starkey, volto noto grazie alla serie Outer Banks.

Nel cast ci sono anche Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, e Colin Bates.