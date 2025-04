Un film Minecraft non molla la presa e sfiora i 10 milioni al box office italiano

Nonostante un weekend ricco di nuove uscite subito entrate nella top 5 degli incassi, Un film Minecraft continua a dominare la vetta del box office italiano macinando incassi su incassi. L'adattamento del divertente videogame interpretato dalle star Jack Black e Jason Momoa incassa altri 1,2 milioni che lo portano a sfiorare i 10 milioni complessivi. centrando il traguardo degli otto milioni in due settimane. A livello globale, la pellicola ha già superato i 717 milioni e nonostante le stroncature della critica si avvia a diventare uno dei maggiori successi dell'anno. Il segreto di tanta attenzione da parte del pubblico ve lo spieghiamo nella nostra recensione di Un film Minecraft.

La prima new entry del botteghino, in seconda posizione, è la commedia di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo 30 notti con il mio ex, che apre con 449 mila euro raccolti in 423 sale nei primi quattro giorni di programmazione. Nel film, l'apprensivo Bruno si lascia convincere dalla figlia adolescente a ospitare per un mese la sua ex moglie Terry, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Ma la convivenza si rivelerà più complessa del previsto.

Debutta in terza posizione il nuovo film di Luca Guadagnino, Queer, interpretato dalla star Daniel Craig. Il film, presentato in prima mondiale alla passata Mostra del Cinema di Venezia, racconta gli amori omosessuali e le disavventure lisergiche dello scrittore William S. Burroughs durante il suo soggiorno in Messico, ma si ferma a 422.000 euro di incassi raccolti in 309 sale.

Daniel Craig in una scena di Queer

Un'altra novità in classifica è l'adventure horror di Ryan Coogler I Peccatori, che vede Michael B. Jordan nei panni di due fratelli gemelli che sfidano i bianchi razzisti inaugurando un'impresa economica per poi scoprire che la cittadina è invasa da vampiri. Il film, quarto in classifica, incassa 346 mila euro da 320 sale.

Chiude la top 5 la nuova pellicola naturalistica di Gilles de Maistre, Moon il Panda che incsss al debutto 286 mila euro da 434 sale. Il film racconta la storia del dodicenne Tian, che viene mandato a vivere in campagna da sua nonna, e diventa segretamente amico di un cucciolo protetto di panda, come spiega la nostra recensione di Moon il Panda.