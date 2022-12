Queer: Daniel Craig sarà la star del nuovo film di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ha trovato la sua star della sua prossima fatica, l'adattamento del romanzo di William S. Burroughs Queer. A interpretare il protagonista della pellicola sarà l'inglese Daniel Craig. Al momento Guadagnino sta cercando finanziatori per progetto.

Queer segue Lee, che racconta la sua vita a Città del Messico tra studenti universitari americani espatriati e proprietari di bar che sopravvivono con lavori part-time e sussidi. Lee è impacciato, insicuro, ma l'incontro con un giovane di nome Allerton, basato su Adelbert Lewis Marker (1930-1998), un militare della Marina americana recentemente congedato da Jacksonville, FL, che aveva stretto amicizia con Burroughs a Città del Messico, caambierà il corso della sua vita. Queer, sequel di Junkie di Burroughs, è stato pubblicato nel 1985 e scritto tra il 1951 e il 1953.

Con la sua nuova fatica, Bones and All, ancora nei cinema, Luca Guadagnino è impegnnato nello sviluppo di vari nuovi progetti. Tra questi un film biografico su Audrey Hepburn con Rooney Mara prodotto da Apple attualmente in cerca di unno sceneggiatore.

Dopo il rapido passaggio nei cinema, a partire dal 23 dicembre ritroveremo Daniel Craig su Netflix nello scoppiettante mistery Glass Onion - Knives Out.