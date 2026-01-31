Charli XCX frena su 007: "Non credo di essere fatta per una canzone di James Bond"

Il franchise di 007 è ricco di riferimenti pop musicali, e in passato star del calibro di Madonna, Adele, Sam Smith, Billie Eilish, Paul McCartney e Tina Turner hanno lavorato alle musiche della saga cinematografica sul personaggio di Ian Fleming.

Una delle musiciste e compositrici più apprezzate e acclamate del momento è senza dubbio Charli XCX, che ha lavorato di recente alle musiche di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, e intervistata al The Julia Cunningham Show ha espresso la propria opinione sulla possibilità di lavorare al franchise di 007.

Charli XCX titubante su James Bond

"Devo dire che non credo di essere fatta per questo" ha dichiarato con sincerità Charli XCX ospite del programma The Julia Cunningham Show "Penso di cantare probabilmente con troppo AutoTune per fare un James Bond. Mai dire mai".

Daniel Craig in una scena di No Time to Die

Nonostante i suoi dubbi, la cantante britannica non chiude la porta a questa possibilità: "Sono aperta all'idea se volessero chiamarmi, cosa che non faranno, ma sì. Credo che forse non sia la cosa giusta, ma insomma, sì. Non succederà adesso, vero? Così incredibile. Non lo so". Scherzando, Charli XCX si è rivolta alla camera per parlare alla produttrice Barbara Broccoli e chiederle di farle una telefonata.

Il futuro di James Bond

Lo scorso giugno, Amazon MGM Studios ha scelto ufficialmente il regista Denis Villeneuve per dirigere il prossimo capitolo cinematografico, affiancato da Steven Knight per la sceneggiatura. Si tratta del primo capitolo della nuova partnership tra lo studio e gli storici produttori del franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

L'ultimo attore a interpretare James Bond è stato Daniel Craig in Casino Royale nel 2006, Quantum of Solace nel 2008, Skyfall nel 2012, Spectre nel 2015 e il tormentato No Time to Die nel 2021. In attesa del nome del nuovo 007, prima di Craig hanno interpretato il personaggio sul grande schermo anche Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.