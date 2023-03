Queen Charlotte: A Bridgerton Story, sguardo dettagliato alla storia delle origini della monarca nel trailer

Netflix ha diffuso un ricco full trailer di Queen Charlotte: A Bridgerton Story che anticipa molti dei temi contenuti nello spinoff prequel di Bridgerton incentrato sull'epica storia d'amore tra la regina Charlotte e Re Giorgio. La serie limitata approderà in streaming il 4 maggio.

Il trailer introduce la giovane Charlotte, interpretata da India Amarteifio, la cui vita cambia dopo essere stata scelta per un matrimonio combinato con il re d'Inghilterra. Il promo mette in evidenza le sfide che Charlotte dovrà affrontare come giovane regina, dimostrando di avere le carte in regola per governare, e anticipa la sua amicizia con Lady Danbury, che farà capire alla futura sovrana come può cambiare il mondo.

Bridgerton: tra la terza stagione e lo spin-off su Queen Charlotte, cosa ci riserva il franchise di Netflix?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, introdotta in uno straordinario evento virtuale organizzato da Netflix, si basa sulle origini della figura storica della Regina Charlotte. Sebbene la serie sia incentrata sull'ascesa e sulla vita amorosa della sovrana da giovane, si concentrerà anche su Violet Bridgerton e Lady Danbury. Nel cast India Amarteifio nei panni di una giovane regina Charlotte, Arsema Thomas nei panni della giovane Lady Agatha Danbury, Corey Mylchreest nel ruolo di un giovane re Giorgio e la veterana de Il trono di spade Michelle Fairley nei panni della principessa Augusta.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story è stato creato e scritto da Shonda Rhimes, che è anche la showrunner. I produttori esecutivi del prequel sono la stessa Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica.