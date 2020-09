Quasi famosi, la groupie Pamela Des Barres contro il film: "Il personaggio di Penny Lane è patetico"

Quasi famosi compie 20 anni e la groupie Pamela Des Barres, una delle fonti di ispirazione durante la creazione del personaggio affidato a Kate Hudson, ha ora espresso il suo disappunto nei confronti del film diretto da Cameron Crowe che non l'avrebbe consultata in nessun modo prima di realizzare il film.

In un'intervista rilasciata a Vulture la donna ha raccontato di essere stata sorpresa da quanto Penny Lane fosse simile a lei.

Des Barres ha spiegato: "Quel personaggio è in pratica più simile a me rispetto a Bebe Buell o Pennie Trumbull. Mi somigliava di più". L'attrice Kate Hudson aveva inoltre ammesso di aver letto il suo libro intitolato I'm With the Band durante la sua preparazione per il ruolo e di aver appeso delle foto di Des Barres nel suo camerino, portando quindi Pamela a dichiarare che si è trattato quasi di un furto.

L'ex groupie aveva infatti scritto la sceneggiatura di un film basato sulla sua vita, ma la popolarità di Quasi famosi e di Penny Lane hanno reso impossibile ottenere un contratto: "Ho affrontato Cameron Crowe quando è uscito il film, ma in pratica mi ha ignorata. Ma poi l'ho rivisto alcuni anni fa e in un certo senso si è scusato. Ha detto 'Cosa posso fare per farmi perdonare?'. Ho risposto 'Avrei dovuto essere coinvolta come consulente'".

Pamela ha inoltre definito molto irritante e fastidiosa la battuta in cui Penny Lane sostiene di non essere una groupie perché per anni ha cercato di far considerare la parola groupie in modo maggiormente positivo e far apprezzare il ruolo che le giovani avevano nella vita degli artisti.

Quasi famosi, inoltre, l'ha fatta arrabbiare a causa della scena in cui Penny Lane viene respinta da un uomo e rischia di morire a causa di un'overdose: "Mi ha fatto davvero infuriare. Questo personaggio, la groupie come viene rappresentata, è patetica. Conoscevo tutte le groupie principali nell'epoca dell'ascesa di questa realtà. Nessuna di loro avrebbe fatto una cosa simile. C'è sempre stato qualcuno di nuovo. Nessuna dea-groupie amante della musica avrebbe fatto qualcosa di simile".