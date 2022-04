Quasi famosi: il musical tratto dal film di Cameron Crowe debutterà a Broadway

Quasi Famosi, il film di Cameron Crowe, diventerà un musical e il debutto a Broadway è previsto per l'autunno 2022.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2018 e può contare sui testi scritti dallo stesso filmmaker.

Le musiche originali sono composte da Tom Kitt, autore anche dei testi delle canzoni del musical di Quasi famosi in collaborazione con Cameron Crowe. Alla regia dello spettacolo, invece, ci sarà Jeremy Herrin.

Il film si ispirava alla giovinezza del filmmaker seguendo un ragazzo che diventa un giornalista per Rolling Stone e viaggia insieme una rock band chiamata Stillwater durante il tour dei musicisti.

Il cast era composto da Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson, Frances McDormand, Jason Lee e Philip Seymour Hoffman.

La colonna sonora era composta da hit del passato come America di Paul Simon, Every Picture Tells a Story di Rod Stewart, That's the Way dei Led Zeppelin, la cover di I'm Waiting for the Man di David Bowie e tante altre canzoni.

Per ora la produzione del musical non ha svelato il cast e altri dettagli dell'atteso spettacolo.