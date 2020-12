Qualunquemente: stasera su Rai3 il film con Antonio Albanese

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Qualunquemente, la commedia fieramente politicamente scorretta diretta da Giulio Manfredonia con protagonista Antonio Albanese.

Antonio Albanese e Lorenza Indovina nel film Qualunquemente

Opinioni e gesta di Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne. Dopo anni di latitanza, Cetto torna in Italia e con lui rientra anche la sua nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il nome. Al suo rientro, ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina. Ecco che, quindi, Cetto La Qualunque decide di entrare in politica, per fermare l'orda di giustizia che lo infastidisce.

Arrivato al cinema nel 2011, Qualunquemente è il primo capitolo della "Trilogia d'u Pilu", che affida al racconto grottesco la narrazione della corruzione politica italiana. Tutto tutto niente niente del 2012, e Cetto c'è, senzadubbiamente, del 2019, sono i due sequel. Nel cast, insieme ad Antonio Albanese, anche Sergio Rubini e Lorenza Indovina.