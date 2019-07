Qualunquemente, su Netflix in streaming da oggi!

Col caldo di metà luglio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Qualunquemente, la commedia con Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque datata 2011.

Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto e ignorante, torna in Italia dopo una lunga latitanza all'estero. Con lui ci sono anche una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce nemmeno a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine, la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina. Le imminenti elezioni potrebbero avere come esito la nomina a sindaco di Giovanni De Santis, un "pericoloso" paladino dei diritti.

Sergio Rubini e Antonio Albanese in Qualunquemente

Così, dopo una lunga e tormentata riflessione in compagnia di simpatiche ragazze, Cetto non ha dubbi e decide di "salire in politica" per difendere la sua città. La campagna elettorale può cominciare... Il film diretto da Giulio Manfredonia ha incassato nel 2011 quasi 16 milioni di euro ed è stato seguito l'anno successivo dal sequel Tutto tutto niente niente. In quell'occasione Antonio Albanese interpretava, oltre Cetto La Qualunque, anche altri due personaggi noti del suo repertorio: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Nel film appare, per l'ultima volta sul grande schermo, anche Paolo Villaggio.

Qualunquemente è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.