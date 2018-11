Qualcuno salvi il Natale: ecco il trailer italiano del film Netflix con Kurt Russell!

Qualcuno salvi il Natale è una nuova bizzarra avventura natalizia, un film originale Netflix prodotto da Chris Columbus (Mamma, ho perso l'aereo, Harry Potter e la pietra filosofale) e diretto da Clay Kaytis (Angry Birds - Il film), di cui oggi riusciamo a vedere un divertente trailer!

Il film racconta la storia di Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis), un fratello e una sorella che, all'arrivo di Babbo Natale (Kurt Russell) durante la vigilia, vogliono scattargli una foto. Il loro piano si trasforma però in un viaggio inaspettato che molti bambini potrebbero solo sognare. Dopo aver sorvegliato di nascosto Babbo Natale e averlo visto arrivare, si nascondono nella sua slitta, causando un incidente che rischia di rovinare il Natale. Nel corso di una notte avventurosa, Kate e Teddy lavorano con Babbo Natale - come nessuno l'ha mai visto prima - e i suoi fedeli elfi per salvare il Natale, prima che sia troppo tardi.

Il regista Clay Kaytis ha affermato:

"Nessuno meglio di Kurt Russell avrebbe potuto portare in vita la nostra versione di Babbo Natale, così rude, carismatico e divertente. Sin dal primo incontro, si è perfettamente calato in questo ruolo iconico, facendosi addirittura crescere un'impressionante barba durante le riprese. Lavorare con Kurt è stato un sogno divenuto realtà, insieme abbiamo creato quella che penso diventerà la nuova immagine di Babbo Natale per le prossime generazioni."

Secondo il produttore Chris Columbus: "Kurt è il Babbo Natale perfetto. Carismatico, con un senso dell'umorismo pungente quando necessario. Siamo emozionati perché il pubblico vedrà la sua incredibile performance sullo schermo e speriamo che Qualcuno salvi il Natale diventi un classico senza tempo."

Il film sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 22 novembre 2018.