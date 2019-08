Qualcuno salvi il Natale 2: Chris Columbus regista del film Netflix?

Qualcuno salvi il Natale 2, sequel della commedia Netflix con protagonista Kurt Russell, dovrebbe avere come regista Chris Columbus, famoso per aver realizzato cult per tutta la famiglia come Mamma, ho perso l'aereo e Mrs. Doubtfire.

Il film natalizio Qualcuno salvi il Natale, dopo gli oltre 20 milioni di visualizzazioni durante la prima settimana di presenza sulla piattaforma di straming, ha spinto i produttori a esprimere in poco tempo rispetto al debutto del film l'intenzione era di proseguire il racconto con protagonista l'attore Kurt Russell nel ruolo di Babbo Natale.

Il primo capitolo della storia poteva già contare sulla presenza di Chris Columbus nel team, in quel caso in veste di produttore con la sua 1492 Pictures, mentre la regia era stata affidata a Clay Kaytis.

Le riprese del sequel dovrebbero, secondo alcune indiscrezioni, iniziare a settembre in vista di un debutto sugli schermi di Netflix previsto a Natale 2020.

Il film Qualcuno salvi il Natale - di cui potete leggere la nostra recensione - racconta la storia di una sorella e un fratello, Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis), che decidono di filmare di nascosto Babbo Natale (Kurt Russell), mettendosi in una situazione che la maggior parte dei bambini possono solo sognarsi. Dopo essersi appostati per sorprendere l'arrivo di Babbo Natale, si intrufolano nella sua slitta e provocano un incidente, rischiando di far saltare il Natale. Durante questa incredibile notte, Kate e Teddy, insieme a Babbo Natale (in una versione davvero inedita) e ai suoi elfi, devono salvare il Natale prima che sia troppo tardi.

Il lungometraggio è stato prodotto da Chris Columbus e diretto da Clay Kaytis (The Angry Birds), mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman, sviluppando una storia ideata con David Guggenheim (Designated Survivor).