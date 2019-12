Qualcuno salvi il Natale 2: Kurt Russell e Goldie Hawn nella prima foto del film

Christmas Chronicles 2: Keri Russell e Goldie Hawn nella prima foto

Qualcuno salvi il Natale 2 ha ora la prima foto che ritrae i protagonisti Kurt Russell e Goldie Hawn nel ruolo di Babbo Natale e di sua moglie.

Il sequel del film natalizio prodotto da Netflix verrà diretto da Chris Columbus e arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2020.

In The Christmas Chronicles 2 si mostrerà Kate Pierce, ora diventata una teenager cinica, che si ritrova alle prese con Babbo Natale dopo che un magico combinaguai chiamato Belsnickel minaccia di distruggere il Natale per sempre.

Nel cast di Qualcuno salvi il Natale 2 ci saranno, oltre alla coppia composta da Kurt Russell e Goldie Hawn, Darby Camp nel ruolo di Kate, Kimberly Williams Paisley che sarà Claire e Judah Lewis nei panni di Teddy.

Tra i nuovi arrivi nel cast quelli di Julian Dennison nella parte di Belsnickel e Jahzir Bruno che sarà Kack.

La sceneggiatura è firmata da Columbus in collaborazione con Matt Lieberman.