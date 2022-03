Punta Sacra: il docu-film in prima visione su Sky Documentaries, da giovedì 10 marzo

Punta Sacra, il docu-film di Francesca Mazzoleni, sarà disponibile in prima visione dal 10 marzo su Sky Documentaries e on demand e in streaming su NOW.

Punta Sacra, il pluripremiato docu-film di Francesca Mazzoleni, arriva in televisione dal 10 marzo 2022, in prima visione su Sky Documentaries e on demand e in streaming su NOW. Il film parla del'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere, chiamato dalle persone che ci vivono, per l'appunto, "Punta Sacra".

Punta Sacra: il cast con la regista Francesca Mazzoleni

La pellicola racconta la vita della comunità dell'Idroscalo di Ostia, oggi composta da oltre cinquecento famiglie, partendo da quella di Franca: la donna a capo di un nucleo familiare completamente al femminile che è anche la narratrice e il motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra.

Al centro del documentario della Mazzoleni ci sono vite al limite, come il luogo che le ospita: libertà, precarietà, lotta, resilienza e riscatto sono i temi che le animano. Il film racconta una comunità dal suo interno, osservando, sintetizzando e lavorando con i protagonisti del film per riflettere insieme sul modo migliore per rappresentare se stessi.

Punta Sacra: Franca Vannini in un'immagine del film

Da parte della comunità, che passo dopo passo ha aderito al progetto, c'è stata una enorme risposta, una voglia e un bisogno di raccontarsi, di far sentire una voce che per anni ha sempre avuto un filtro. Punta Sacra è stato premiato ai Nastri d'Argento, presso Visions du Reel, al Roma Film Festival e ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello.