Pulp Fiction, Uma Thurman intimidita dall'iconica scena di ballo con John Travolta

Uma Thurman, durante le riprese di Pulp Fiction, ha provato timore davanti a John Travolta e a quell'iconica scena di ballo.

Uma Thurman, oggi 49 anni, nel film del 1994 interpreta Mia Wallace, personaggio dal caschetto nero nuova moglie del boss Marsellus Wallace. La donna si ritrova in una scena a dover ballare il twist con John Travolta, nel film Vincent Vega, e Uma ha recentemente confessato che per girare quella scena ha avuto un po' di problemi: "Avevo più paura di quel ballo che del resto, perché ero molto insicura di me stessa. Ero giovane e imbranata."

Sembra proprio che Uma Thurman non fosse proprio convinta di voler girare quella che è poi diventata una delle scene più famose del cinema degli ultimi 30 anni almeno, ma ha anche confessato che una volta iniziato il ballo non riusciva a fermarsi: "Una volta che avevo iniziato a ballare non volevo fermarmi, un sogno diventato realtà" .

Pulp Fiction: un primissimo piano di Uma Thurman

Uma Thurman non era neanche convinta di voler interpretare il personaggio di Mia Wallace, troppo trasgressivo per i suoi gusti: "Non ero sicura di voler partecipare al film. Nessuno crede che io abbia esitato. In realtà ora neanche io posso crederci".

In effetti, immaginare Pulp Fiction senza Uma Thurman al momento è davvero difficile, soprattutto ricordando il feeling evidente con John Travolta nelle sequenze che li vedono insieme.

Vincent Vega (John Travolta) e Mia Wallace (Uma Thurman) in Pulp Fiction

Durante un'intervista a Vanity Fair del 2013, anche John Travolta ha ricordato i momenti di lavorazione della scena di ballo. In particolare, ha ricordato di quando Quentin Tarantino suggerì di ballare il twist e lui si sentì pronto visto che era stato un piccolo campione di ballo da ragazzino: "Bene, il piccolo John Travolta ha vinto una gara di Twist a soli otti anni, quindi conosco ogni passo. Glieli ho mostrati e ho detto che li avrei insegnati io a Uma"