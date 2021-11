Pulp Fiction: Quentin Tarantino mette all'asta sette scene inedite del film tramite NFT

Quentin Tarantino ha annunciato che metterà all'asta sette scene inedite di Pulp Fiction sotto forma di NFT: 'Sono entusiasta di far parte di questo nuovo mondo'.

Il pluripremiato regista Quentin Tarantino ha annunciato che metterà all'asta sette scene inedite di Pulp Fiction come token non fungibili, o NFT. Le scene in questione includono commenti audio di Tarantino e parti del copione originale scritti a mano.

Il regista Quentin Tarantino e il produttore Lawrence Bender sul set di Pulp Fiction

"Sono entusiasta di presentare queste scene esclusive della pellicola ai fan", ha dichiarato Tarantino in una nota. "Secret Network e Secret NFT forniscono un mondo completamente nuovo che garantisce una speciale connessione tra fan e artisti e io sono entusiasta di farne parte".

Gli NFT sono risorse digitali che rappresentano la proprietà di oggetti virtuali come nel caso dell'arte computerizzata. Le transazioni di NFT sono registrate sulla tecnologia blockchain e alimentate da raccolte di codice note come "contratti intelligenti".

Uma Thurman in una scena di Pulp Fiction.

"Ogni NFT contiene uno o più segreti precedentemente sconosciuti di una specifica scena iconica di Pulp Fiction", afferma un sito web creato per pubblicizzare gli NFT. "La persona privilegiata che acquisterà uno di questi pochi e rari NFT potrà entrare in possesso di quei segreti e dare uno sguardo alla mente e al processo creativo di Quentin Tarantino".