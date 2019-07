Pulp Fiction, ecco perché Quentin Tarantino non ha mai girato un prequel

Tante sono state le idee di Quentin Tarantino, tra cui un prequel di Pulp Fiction che non è mai stato girato.

Il regista aveva ben in mente come strutturare il prequel del suo cult per eccellenza: si sarebbe dovuto intitolare Double V Vega e sarebbe stato incentrato su Vic Vega (Michael Madsen) e Vincent Vega (John Travolta, ma purtroppo il progetto non è mai decollato. Qual è stato il motivo?

Quentin Tarantino lo spiega in un podcast di Cinemablend, dove racconta il vero motivo per cui non è mai andata in porto l'idea: Double V Vega sarebbe stata una storia raccontata anni prima di Pulp Fiction, ma il regista non è mai andato oltre la premessa della storia e non l'ha sviluppata. Per cui a quel punto, Travolta e Madsen erano già troppo vecchi per interpretare di nuovo le parti.

Harvey Keitel e Quentin Tarantino in una scena di Pulp Fiction

Molti sicuramente penseranno che si potrebbe usare la tecnica del de-aging ma Tarantino, durante l'intervista, ha anche chiarito che non ha intenzione di dilettarsi con queste tecniche che hanno permesso a molti altri attori di partecipare ai prequel.

Come sottolinea il regista - a proposito, nelle ultime ore Tarantino ha anche detto di aver parlato con Uma Thurman per Kill Bill 3 - la storia del prequel di Pulp Fiction avrebbe preceduto la fantastica scena del monologo nella macchina tra John Travolta e Samuel L. Jackson, mentre sono sulla strada per recuperare una valigetta. Scena perfetta per iniziare un film con un flashback, perché Vincent sta parlando del suo periodo ad Amsterdam, e Double V Vega avrebbe affrontato quello che è successo con lui e Vic nella città europea.

Sarebbe stato davvero bello poter vedere un film del genere ma, al momento, resterà solo nella mente di Quentin Tarantino.