Pulp Fiction: il cult di Quentin Tarantino torna al cinema il 18, 19 e 20 novembre

Il sensuale twist di John Travolta e Uma Thurman, la flemma di Mr. Wolf e le battute al fulmicotone scritte da Tarantino ci aspettano in sala solo per tre giorni.

Trent'anni e non sentirli. Pulp Fiction, film di culto di Quentin Tarantino, celebra un compleanno molto speciale facendo ritorno al cinema con Lucky Red solo per tre giorni, il 18, 19 e 20 novembre. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio più prestigioso, conquistando la Palma d'Oro, il film ha ottenuto nomination agli Oscar, vincendo il premio per la miglior sceneggiatura originale, e si è imposto tra i fan conquistando un posto speciale nella storia del cinema.

L'appuntamento è fissato per il 18-19-20 novembre per vedere sul grande schermo la versione restaurata del film, per danzare di nuovo con John Travolta e Uma Thurman sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry e rivivere le avventure di personaggi entrati a far parte nell'immaginario collettivo: dai gangster Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson ) alla conturbante moglie del boss Mia Wallace (Uma Thurman), al pugile Butch Coolidge (Bruce Willis), l'indimenticabile "risolutore" Mister Winston Wolf (Harvey Keitel), i ladri Ringo "Zucchino" e Yolanda "Coniglietta" (Tim Roth e Amanda Plummer), e poi ancora il capitano Koons (Christopher Walken), Buddy Holly (Steve Buscemi) e lo stesso Quentin Tarantino.

John Travolta e Bruce Willis se la ridono

La rivoluzione sul grande schermo

La portata innovativa di Pulp Fiction è stata immediatamente riconosciuta dalla critica proiettando Quentin Tarantino nell'olimpo degli autori più amati. Questo resta uno dei film più citati e amati di sempre, un mix di azione, violenza e humour mai visti prima, un successo planetario che con il suo stile rivoluzionario e con un linguaggio originale ha consacrato Tarantino come star del cinema dopo lo strepitoso esordio de Le Iene.

Pulp Fiction: questa scena leggendaria è quasi stata tagliata dopo la prima proiezione

Ripercorrendo le scene cult di Pulp Fiction diamo uno sguardo all'intricato intreccio di personaggio nato dalla scoppiettante mente di Tarantino dove le vicende di due sicari al soldo di un gangster, di un pugile, della moglie dek gangster e due banditi di diner si intrecciano in quattro storie di violenza e redenzione.