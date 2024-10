Pulp Fiction: questa scena leggendaria è quasi stata tagliata dopo la prima proiezione

Il produttore di Pulp Fiction Lawrence Bender ha rivelato di recente che una scena chiave del cult di Quentin Tarantino è stata quasi tagliata dal film in seguito a un incidente avvenuto durante la prima proiezione.

Tra tutti i film che Tarantino ha diretto, Pulp Fiction rimane uno dei suoi più classici, con una narrazione multiprospettica raccontata in ordine sparso sulla criminalità a Los Angeles. Il film è stato lodato per la recitazione e la sceneggiatura, e molti hanno sottolineato il suo originale approccio alla violenza. A ciò si aggiungono le numerose scene che sono ormai entrate a far parte dell'immaginario collettivo.

Parlando con Variety in occasione del 30° anniversario del film, Bender ha rivelato che uno spettatore ha avuto un'emergenza medica durante la prima proiezione di Pulp Fiction.

Pulp Fiction: un primissimo piano di Uma Thurman

È successo durante la celebre scena in cui la Mia Wallace di Uma Thurman si fa iniettare adrenalina nel cuore dopo un'overdose accidentale di eroina. Il pubblico è stato portato a casa, ma i produttori Harvey Winstein e Bob Shaye temevano che la violenza del film lo avrebbe fatto diventare un flop. Tuttavia, la diffusione di questa vicenda ha suscitato maggiore attenzione per il film, facendo sì che la scena rimanesse al suo posto e che il film venisse distribuito senza tagli.

"La prima proiezione importante del film è stata al New York Film Festival", ha raccontato il produttore. "Era un cinema enorme e noi eravamo nei box, e proprio quando Uma viene pugnalata con un ago, si cominciano a vedere dei movimenti in basso. Qualcuno grida: 'C'è un medico?'. Salto dalla poltrona e corro di sotto, e il direttore del cinema corre da me: 'Cosa devo fare?'. Io rispondo: 'Accendi le luci'. Così il film si interrompe. Il tizio ha avuto un calo di zuccheri o qualcosa del genere e quella scena lo ha sconvolto fino a farlo svenire".

Bender, quindi, ricorda la reazione successiva avuta da Weinstein: "Io e Harvey ci avviciniamo, un paio di persone lo aiutano ad alzarsi e gli danno del succo d'arancia. Harvey gli dà la sua limousine e lo porta a casa per farlo riprendere, e tutto va bene. Ma la paura più grande che Harvey e Bob [Shaye] avevano all'epoca era che la gente avrebbe visto questo film come troppo violento, e loro volevano promuoverlo in modo che diventasse un grande successo. Così, nell'atrio del piano di sopra, stavano camminando avanti e indietro: 'Cosa facciamo? Se si viene a sapere che questo ragazzo è andato in shock a causa della violenza del film, questa sarà l'unica cosa di cui la gente verrà a conoscenza'. Stavano impazzendo. Ma la storia non si è diffusa e le recensioni sono state ottime. E questo è stato l'inizio di un lancio di successo del film".