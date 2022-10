Pulp Fiction per la prima volta in 4K UHD: ecco la data

Annunciata la data per l'uscita del capolavoro di Quentin Tarantino in 4K UHD con una splendida Steelbook da collezione.

Il capolavoro pulp di Quentin Tarantino arriva sugli schermi per la prima volta in 4K Ultra HD. Pulp Fiction, uno dei film più influenti e iconici degli anni '90 nonchè pietra miliare della cinematografia postmoderna, uscirà infatti il 15 dicembre in 4K UHD con una splendida edizione limitata SteelBook da collezione grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures.

La versione 4K Ultra HD include anche i seguenti contenuti extra: Non la solita frasetta noiosa lanciata là per fare due chiacchiere; Alcune nozioni sulla storia; Trivia Track avanzato (solo in inglese).

Un nuovo modo per apprezzare ancora di più il selvaggio e innovativo capolavoro di uno sceneggiatore e regista irriverente come Quentin Tarantino. Pulp Fiction è infatti un must per la collezione di ogni fan del cinema. Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1995, il film ha anche vinto l'Independent Spirit Award come Miglior Film e l'Academy Awar come Miglior Sceneggiatura Originale.

Il film presenta un cast stellare, composto da: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken e Bruce Willis.