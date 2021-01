Psycho: la risposta di Alfred Hitchcock al padre di una ragazza traumatizzata dal film

Alfred Hitchcock rispose in modo impeccabile a una delle lamentele legate al suo film Psycho, nella fattispecie la scena della doccia. Il regista inglese, noto per il suo senso dell'umorismo, ricevette infatti una lettera da parte di un uomo la cui figlia era rimasta scioccata dalla sequenza in cui Marion Crane viene accoltellata a morte mentre sta facendo la doccia. Stando a quest'uomo, la ragazza, che già qualche anno prima aveva deciso di non fare più il bagno dopo aver visto I diabolici (classico francese basato su un romanzo che lo stesso Hitchcock avrebbe voluto adattare), adesso non voleva neanche più fare la doccia, una situazione abbastanza complicata dal punto di vista dell'igiene personale. La risposta di Hitchcock? "La mandi dal lavasecco."

Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock tra suspense e psicanalisi

Psycho: Anthony Perkins e Janet Leigh in una scena

Tale fu l'effetto della sequenza della doccia in Psycho, ancora oggi studiata in quanto grande esercizio di tensione e brutalità, con 78 stacchi di montaggio in 52 secondi. La scena è anche stata oggetto di un intero documentario, 78/52, dove storici, appassionati e cineasti commentano la realizzazione e l'impatto di quella sequenza. Particolarmente memorabile fu il battibecco tra Alfred Hitchcock e la commissione di censura, sconvolta dalla sequenza d'apertura che, cosa inaudita per il cinema americano dell'epoca, mostrava una coppia non sposata nello stesso letto.

Simone Signoret nel film I diabolici

Il regista propose di rigirare la scena, con membri della commissione presenti sul set, a patto che la sequenza della doccia rimanesse intatta. Dato che nessuno si presentò per supervisionare le riprese supplementari, la scena iniziale rimase esattamente com'era. Diversa la situazione nel Regno Unito, dove Hitchcock dovette assecondare alcune richieste della BBFC, pena il divieto di proiettare il film nelle sale britanniche: la sequenza dell'omicidio di Marion fu leggermente ritoccata, rimuovendo gli effetti sonori dell'accoltellamento e alcune inquadrature di nudo. In Nuova Zelanda fu invece eliminata la scena in cui Norman Bates si lava per mani per togliere il sangue.