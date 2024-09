Psycho, streamer rovina la scena finale con una preview di Big Bang Theory, la rabbia dei fan: "Un abominio"

Un utente che si stava godendo la visione di Psycho in streaming si è infuriato dopo che l'iconico finale è stato rovinato dalla presenza della pubblicità delle serie tv disponibili sullo streamer. Lo spoiler per chiunque non abbia visto Psycho è inevitabile. Per preservare la visione l'ugtente inferocito consiglia di vedere il film su copia fisica. Ma cosa è accaduto con esattezza?

Nel finale di Psycho la telecamera si avvicina zoommando lentamente sul volto di Norman Bates, seduto in una stazione di polizia e Alfred Hitchcock ci fa intuire che ormai la sua personalità è stata permanentemente sostituita dall'alter ego di sua madre Norma, mentre la voce della donna riecheggia nella sua testa. Nella penultima inquadratura del film, Norman alza lentamente lo sguardo e fissa la telecamera, sorridendo minacciosamente, prima che il film si interrompa sull'auto della sua ultima vittima e i suoi resti vengano tirati fuori dalla palude.

Peccato che non appena Norman inizi a infrangere la quarta parete, rivolgendo direttamente allo spettatore il suo sguardo malefico, il frame si riduce all'improvviso di 1/8 per far posto all'immagine promozionale della sitcom The Big Bang Theory. Tutto questo accade su Apple TV+ e questa funzionalità dello streamer ha fatto rabbrividire un cinefilo tanto da spingerlo a sfogare la sua rabbia su X, suscitando perfino la reazione sdegnata dell'attore Patton Oswalt.

Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock tra suspense e psicanalisi

L'ira di Patton Oswalt e del fandom online di Psycho riporta l'attenzione su una delle lamentele principali degli abbonati, i quali evidenzialo da tempo che servizi come AppleTV+ tagliano via la scena finale troppo presto e rovinano il fotogramma finale di film incredibili come Psycho con la pubblicità dei contenuti in promozione. Quando una scena è iconica come quella che conclude Psycho, questa pratica è particolarmente esasperante e sottolinea la necessità per i veri appassionati di possedere copie fisiche dei loro film preferiti.