Sean Connery: il James Bond più sexy del cinema ha sempre tenuto segreto un difetto fisico

Sean Connery è sempre stato considerato il più iconico James Bond, nonché sex symbol di intere generazioni. Nel 1989 People lo ha anche nominato "l'uomo più sexy del mondo". Non tutti sanno però che i capelli di Bond erano finti, dato che Connery soffriva di calvizie da quando aveva 21 anni. In ogni film del franchise, infatti, Bond indossa un parrucchino attaccato al capo con della colla e poi uniformato con il resto dei capelli per ovviare al fatto che li stava perdendo. Il parrucchino era necessario per dare a Bond l'estetica adatta ad interpretare il ruolo dell'affascinante spia inglese.

Il parrucchino non uscì mai allo scoperto, nonostante le frequenti scene di azione come gli inseguimenti in macchina ad alta velocità, le corse e le arrampicate sugli aerei. L'unica volta in cui si intravide fu in una scena sott'acqua di Mai dire mai (1983), per il resto rimase sapientemente camuffato. Questo inconveniente, comunque, non ostacolò la sicurezza di Connery nell'interpretare il ruolo, anzi la bravura e la nonchalance con cui vestì i panni di James Bond lo resero uno dei più grandi sex symbol della storia del cinema.

una foto di Sean Connery

Sean Connery, Il mio nome è Bond... James Bond

Sean Connery debuttò nel ruolo della super spia creata dallo scrittore Ian Fleming per la prima volta nel 1962 in Agente 007, licenza di uccidere. In seguito ricoprì il ruolo di James Bond fino al 1967 in Agente 007, dalla Russia con amore (1963), Agente 007, missione Goldfinger (1964), Agente 007, operazione tuono (1965) e Agente 007, si vive solo due volte (1967). Dopo la breve fallimentare parentesi di George Lazenby nel ruolo di James Bond, Connery tornerà a vestirne i panni nel 1971 in Agente 007, una cascata di diamanti e, in seguito, nell'ultimo non ufficiale film Agente 007 - Mai dire mai del 1893. Negli anni successivi il ruolo è stato ricoperto da altri attori, ma Connery rimane il Bond preferito degli inglesi secondo un sondaggio di RadioTimes.com, seguito da Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Altri attori hanno ricoperto le vesti della famosa superspia come Roger Moore dal 1973 al 1985, e in tempi recenti Daniel Craig, l'ultimo James Bond per adesso. Dopo l'ultimo film della saga No Time to Die (2021), infatti, si deve ancora decidere chi vestirà i panni del prossimo Bond. Intanto sono stati fatti i nomi di Aaron Taylor-Johnson, di Tom Holland e di Henry Cavill come possibili Bond, ma, tempo fa, la produttrice della saga, Barbara Broccoli ha smentito tutto, dichiarando che il casting non è ancora iniziato.