James Bond 26: gravi problemi di sceneggiatura per il film, in arrivo Steve McQueen alla regia?

Si continua a parlare dell'interprete che raccoglierà il testimone di Daniel Craig diventando il nuovo James Bond, ma del nuovo film in arrivo, il ventiseiesimo del franchise, al momento si sa poco a niente. Ad aggiornare con notizie ufficiose sono i quotidiani inglesi Sun e Mirror, i quali rivelano che la sceneggiatura del nuovo progetto sarebbe piena di problemi. Per ovviare a ciò, gli storici produttori della saga dell'Agente Segreto al servizio di Sua Maestà avrebbero deciso di scommettere su un cavallo di razza chiamano nientemeno che Steve McQueen.

Di recente McQueen ha rivelato che il suo prossimo film sarebbe stato prodotto da Amazon/MGM, che possiede i diritti di James Bond, rifiutandosi però di rivelare quale potrebbe essere il progetto in questione. Tanta segretezza ha messo in allarme gli insider.

Quel che è certo è che non avremo un nuovo film su Bond prima del 2027 vista la situazione attuale. Il Mirror ha tratteggiato un processo creativo afflitto da ritardi nella produzione, nel casting e, cosa peggiore, dalla mancanza di una sceneggiatura. Non aiuta il fatto che la produttrice esecutiva di Bond, Barbara Broccoli, sia attualmente impegnata con il musical Sing Street, che debutterà in scena l'estate prossima, e con l'adattamento cinematografico di Otello con Daniel Craig, che potrebbe entrare in produzione nel 2026.

Al momento non esiste un titolo ufficiale per Bond 26, nessun regista è ufficialmente coinvolto nello sviluppo, così come nessun protagonista e nessuna location per le riprese. I tentativi di modificare la sceneggiatura, per il momento, non avrebbero dato buoni frutti e non sono stati fatti progressi. Se confermato l'arrivo di un autore di talento come Steve McQueen potrebbe ribaltare la situazione, ma per adesso si tratta solo di illazioni prive di riscontro.

Che fine farà la saga di Bond?

L'ultimo film del Bond franchise è No Time to Die, uscito nel 2021 e diretto da Cary Joji Fukunaga. Se la nuova avventura arriverà nel 2027-2028, questo sarà il gap più ampio nella saga fin da 007 - Vendetta privata (1989), seguito oltre sei anni dopo da GoldenEye.

Per quanto riguarda i possibili registi coinvolti nel progetto, Sam Mendes ha rivelato che i produttori del franchise cercano registi più controllabili per imprimere il loro marchio sui progetti.

Caratteristica che esclude molti dei nomi fatti dai media nei mesi precedenti, da Christopher Nolan a Denis Villeneuve. Report più recenti citavano tra gli autori in lizza la regista di Venom Kelly Marcel, David Michod, Damien Chazelle, Bart Layton e Yann Demange, ma adesso l'arrivo di Steve McQueen, se confermato, potrebbe dare lo slancio definitivo al progetto.