Promising Young Woman: nel trailer Carey Mulligan è in cerca di vendetta

Promising Young Woman, di cui è stato diffuso il primo trailer, è il film con star Carey Mulligan scritto e diretto da Emerald Fennell, showrunner di Killing Eve.

Il video mostra la protagonista alle prese con serata all'insegna di alcol e conquiste, situazione piuttosto complicata. La giovane è infatti animata da un terribile desiderio di vendetta che anima le sue azioni.

Promising Young Woman è un thriller scritto e diretto da Emerald Fennell e verrà presentato al Sundance Film Festival a gennaio, in attesa di un debutto nelle sale previsto per il 17 aprile.

Al centro della storia c'è Cassie (Carey Mulligan), una giovane molto promettente fino a quando un misterioso evento manda in crisi il suo futuro. Nulla nella vita di Cassie è quello che sembra: è astuta, intelligente e vive una doppia vita. Un incontro inaspettato le darà la possibilità di rimediare a degli errori del passato.

Nel cast del film ci sono anche Laverne Cox, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon, e Clancy Brown.