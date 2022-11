Project Artemis: Ray Romano entra nel cast del film

Ray Romano è entrato a far parte del cast di Project Artemis, il film destinato ad Apple TV+ diretto da Greg Berlanti.

Il progetto è scritto da Rose Gilroy, la figlia di Dan Gilroy e dell'attrice René Russo, e il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Scarlett Johansson, protagonista femminile del progetto.

Ray Romano, che ha recentemente debuttato come regista con Somewhere in Queens che è stato presentato al Tribeca Film Festival, reciterà accanto a Scarlett Johansson, e Channing Tatum e Jim Rash che hanno sostituito Chris Evans e Jason Bateman nel cast di Project Artemis.

Il film, di cui non sono stati svelati i dettagli della trama, dovrebbe proporre una storia legata allo sbarco sulla Luna e alle missioni spaziali.

Romano, prossimamente, sarà inoltre il protagonista di un film biografico su Jim Valvano e farà parte del cast della serie Bupkis.