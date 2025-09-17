Jessica Chastain userà la sua laurea ad Harvard "per combattere i politici, non per diventarne uno"

L'attrice premio Oscar si è infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica

Jessica Chastain ha deciso di mettersi alla prova frequentando un corso di laurea magistrale in amministrazione pubblica alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, ma non per intraprendere la carriera politica: il suo obiettivo, ha spiegato di recente, è "combattere i politici", non diventarne uno.

Intervistata nel corso del "Late Night with Seth Meyers", Chastain ha raccontato le ragioni che l'hanno spinta a tornare sui banchi universitari: "Mi piace tantissimo", ha detto. È entusiasta dell'ambiente, della varietà culturale che trova nel suo corso: "Ci sono persone da tutto il mondo, molti futuri politici". Tuttavia, ha chiarito senza equivoci: "Non sono lì per fare politica; sono lì per contrastarla".

L'attrice di The Tree of Life e Gli occhi di Tammy Faye ha anche condiviso aspetti più personali del suo percorso: è la prima della sua famiglia ad aver frequentato l'università. "Per buona parte della mia vita ho pensato che non fosse per me, che non fossi abbastanza intelligente, che la scuola non facesse al caso mio", ha spiegato Chastain, che si è diplomata alla prestigiosa Juilliard School nel 2003.

The Good Nurse: Jessica Chastain in una foto

Alcuni compagni di corso non hanno riconosciuto Jessica Chastain

Nel dialogo con Meyers è emerso anche un episodio divertente: durante una lezione di metodi quantitativi, una compagna di corso, originaria dell'India, ha fatto fatica a riconoscerla come attrice.

Quando lei ha chiesto se aveva visto qualche suo film, Chastain ha aggiunto: "Ti piace la fantascienza?" E quando la ragazza ha detto di sì, l'attrice ha replicato: "Ho fatto un film che si chiama Interstellar" La compagna ha confessato di non aver visto tutto il film, ma ha aggiunto che lo considera il suo preferito.

Sul tema delle celebrità in aula, Chastain ha detto che la presenza di un'attrice celebre non crea tensioni particolari: selfie e commenti i primi giorni, ma nulla di più.Al momento le restano ancora due semestri per completare il suo corso di studi. Quando le è stato chiesto cosa farà dopo la laurea, ha risposto con ironia: "Voglio prendere il controllo del mondo".

Locandina di Profilo privato

Tra i prossimi impegni dell'attrice una serie Apple TV+

Tra i progetti imminenti di Jessica Chastain c'è Profilo privato, una miniserie crime thriller in otto episodi prodotta da Apple TV+, che debutterà il 26 settembre 2025. Chastain interpreta il ruolo principale (e ne è anche produttrice esecutiva) e la trama ruota attorno a un'investigatrice sotto copertura che si infiltra in gruppi di haters online per prevenire attacchi violenti.

Sul grande schermo ha in uscita Dreams, dramma diretto da Michel Franco in cui interpreta Jennifer McCarthy, una donna impegnata in una relazione controversa con un ballerino messicano, con temi che toccano l'identità culturale, il confine e le tensioni Usa-Messico. Il film è già in post produzione e ha fatto il suo debutto al Festival di Berlino.