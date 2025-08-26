Profilo privato: Jessica Chastain è una detective nel primo trailer della serie thriller

La piattaforma Apple TV+ ha diffuso il primo trailer di Profilo privato (The Savant), la nuova miniserie con protagonista Jessica Chastain, attrice premio Oscar e già interprete di successi come Zero Dark Thirty e The Eyes of Tammy Faye. La serie, composta da otto episodi, unisce tensione, mistero e attualità, raccontando le indagini di un'agente sotto copertura che entra in contatto con gruppi di estremisti nel tentativo di sventare possibili attacchi.

La trama di Profilo privato e il ruolo di Jessica Chastain

In Profilo privato, Jessica Chastain interpreta un'investigatrice nota con il nome in codice "La mente" (The Savant). La sua missione è infiltrarsi in comunità virtuali dominate dall'odio e dall'estremismo, cercando di prevenire azioni violente prima che si trasformino in tragedie. La serie promette di unire l'intensità di un classico thriller con la riflessione su tematiche di grande attualità legate al mondo digitale e alle derive più oscure della rete.

Accanto a Jessica Chastain troviamo Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley e Toussaint Francois Battiste, con la partecipazione speciale di Pablo Schreiber. Un ensemble scelto per rendere ancora più credibile e dinamica la rappresentazione di un mondo sotterraneo, fatto di tensioni psicologiche e conflitti ideologici.

Una produzione di alto profilo firmata da nomi premiati

La serie è prodotta da Freckle Films, la casa fondata dalla stessa Chastain insieme a Kelly Carmichael, e vede tra i produttori esecutivi Alan Poul (Six Feet Under), Melissa James Gibson (The Americans, House of Cards) e il documentarista Matthew Heineman, vincitore di sei Emmy. Anche Anonymous Content partecipa al progetto con David Levine e Garrett Kemble, garanzia di una produzione curata nei dettagli.

Locandina di Profilo privato

Profilo privato è ispirata a un articolo pubblicato su Cosmopolitan nel 2018 dal titolo "È possibile fermare una sparatoria di massa prima che accada?", scritto da Andrea Stanley. L'autrice è stata coinvolta direttamente nella serie come consulente, per garantire un approccio realistico e fedele ai fatti che hanno ispirato la narrazione.

I prossimi progetti di Jessica Chastain

L'attrice non si ferma qui: oltre a Profilo privato, sarà infatti protagonista di The Dealer, nuovo dramma ambientato nel mondo dell'arte in cui reciterà al fianco di Adam Driver, sempre per Apple TV+. Un'agenda fitta di impegni che conferma come Chastain sia una delle interpreti più richieste e versatili del panorama cinematografico e televisivo contemporaneo.

Con Profilo privato, Apple TV+ e Jessica Chastain sembrano puntare a una serie capace di mescolare intrattenimento, critica sociale e tensione narrativa, con l'ambizione di conquistare sia il pubblico che la critica.