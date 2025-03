Professione pericolo, Heather Thomas: "Gli stalker mi hanno fatto abbandonare Hollywood"

Negli anni '80 Heather Thomas era bionda e bellissima. Un'attrice del piccolo schermo in ascesa grazie alla serie Professione pericolo, in cui affiancava in divo Lee Majors. Dopo l'esperienza televisiva durata dal 1981 al 1986 l'interprete della stuntman Jody Banks ha diradato progressivamente le sue apparizioni fino a scomparire, il tutto a causa degli stalker.

"In realtà ho fatto un po' di lavori dopo Professione pericolo", ha detto Thomas in una recente puntata di Still Here Hollywood condotta da Steve Kmetko. "Ho fatto un sacco di filmm a gli stalker mi perseguitavano ed erano davvero cattivi. Ne spuntavano almeno due a settimana. Ho avuto tonnellate di ordini restrittivi".

La serie action-comedy che vedeva Lee Majors nei panni di uno stuntman cinematografico che lavorava come cacciatore di taglie di notte ha ispirato il film del 2024 con Ryan Gosling ed Emily Blunt, The Fall Guy, con Blunt che interpretava il personaggio di Jody Moreno. Heather Thomas è apparsa in un cameo nel ruolo del suo personaggio nella serie tv, Jody Banks, insieme a Lee Majors che ha fatto ritorno nei panni di Colt Seavers.

"Avevo due bambine e un tizio è saltato dentro il nostro cancello con un coltello gigante", ha spiegato. "A quei tempi la gente si fissava. Potevi essere in una pubblicità di una soap e si fissavano su di te, e non c'erano molte leggi sugli stalker. E io avevo solo bisogno di stare a casa comunque. C'è stato un anno in cui sono stata a casa due mesi".

La protezione delle star ieri e oggi

Heather Thomas con i colleghi Lee Majors e Douglas Barr

Per quanto riguarda le leggi contro lo stalking, l'omicidio nel 1989 dell'attrice di Mia sorella Sam Rebecca Schaeffer e il processo del 1991 all'uomo che le diede la caccia e la uccise nel suo appartamento a West Hollywood, in California, diedero il via a leggi anti-stalking che non erano ancora in vigore all'epoca descritta da Heather Thomas.

"La mia esperienza è stata spaventosa", ha confessato Thomas. "Ricordo che qualcuno mi ha mandato una scatola di proiettili".

L'attrice ha anche rivelato di aver ricevuto corone funebri. Ha detto che teneva una guardia del corpo a casa sua perché non voleva tornare a casa al buio.

"So che un tizio, una notte, ha tagliato la mia zanzariera in camera da letto ed è entrato. Gli ho sparato con sale grosso e pallini da caccia".

Oggi 67enne, Heather Thomas ha detto di essersi allontanata da Hollywood per un bel po' di tempo. Dal 1998 ha fatto solo tre apparizioni, secondo IMDb.