Problemista: nuovo trailer per il surreale film A24 con Tilda Swinton

A24 ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di Problemista, esordio alla regia di Julio Torres, anche autore del film nonché protagonista insieme al Premio Oscar Tilda Swinton, al solito dotata di un look bizzarro con capelli rosa shocking.

In arrivo nelle sale statunitensi il prossimo 4 agosto, Problemista racconta la storia di Alejandro (Torres), un aspirante designer di giocattoli originario di El Salvador, che prova a districarsi con le sue singolari idee nel mondo dell'arte a New York. Quando il suo visto di lavoro scade, accettare un lavoro come assistente di Elizabeth (Swinton), emarginata dal mondo dell'arte, diventa la sua unica speranza di rimanere nel paese e realizzare il suo sogno.

Quattro volte candidato agli Emmy, Torres ha diretto il film basandosi su una sua sceneggiatura e ha anche curato la produzione insieme a Dave McCary di Fruit Tree, Ali Herting ed Emma Stone. Il cast è completato da RZA, Greta Lee, Catalina Saaverdra e James Scully, mentre la voce narrante è affidata a Isabella Rosselini.

Problemista era stato presentato in anteprima all'ultimo SXSW Festival a Austin, Texas. Di recente, abbiamo visto Tilda Swinton in Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in uscita nelle sale italiane a metà settembre. Leggete la nostra recensione.