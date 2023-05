Problemista: un'irriconoscibile Tilda Swinton nel trailer della coloratissima commedia A24

A24 ha diffuso il trailer di Problemista, esordio alla regia di Julio Torres, che ha anche scritto il film e ne è il protagonista insieme a un'irriconoscibile Tilda Swinton con capelli rosa shocking.

In uscita nelle sale americane il prossimo 4 agosto, Problemista racconta la storia di Alejandro (Torres), un aspirante designer di giocattoli originario di El Salvador, che prova a districarsi con le sue singolari idee nel mondo dell'arte a New York. Quando il suo visto di lavoro scade, accettare un lavoro come assistente di Elizabeth (Swinton), emarginata dal mondo dell'arte, diventa la sua unica speranza di rimanere nel paese e realizzare il suo sogno.

Quattro volte candidato agli Emmy, Torres ha diretto il film basandosi su una propria sceneggiatura e ha anche curato la produzione insieme a Dave McCary di Fruit Tree, Ali Herting ed Emma Stone. Il cast è completato da RZA, Greta Lee, Catalina Saaverdra e James Scully, mentre la voce narrante è affidata a Isabella Rosselini.

Tilda Swinton svela i suoi film preferiti: da M - Il mostro di Düsseldorf a Viaggio in Italia

Problemista è stato presentato in anteprima all'ultimo SXSW Festival a Austin, Texas.