Priscilla ottiene il via libera da SAG-AFTRA: gli attori potranno promuovere il film di Sofia Coppola

Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023 e all'evento potrebbero partecipare anche Jacob Elordi e Cailee Spaeny.

I protagonisti di Priscilla, il nuovo film diretto da Sofia Coppola, potrebbero essere presenti a Venezia 2023 dopo che SAG-AFTRA ha concesso agli attori la possibilità di promuovere il progetto durante lo sciopero.

Jacob Elordi e Cailee Spaeny potrebbero quindi arrivare in Italia per partecipare all'anteprima mondiale del film, che verrà poi distribuito in alcune nazioni grazie a MUBI.

Il via libera ufficiale

Priscilla ha ottenuto l'approvazione al coinvolgimento degli attori nella promozione grazie al fatto che è stato prodotto in Canada, seguendo le regole previste dal sindacato locale.

Il film prodotto da A24 dovrebbe essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia da Sofia Coppola, regista del progetto, e da Priscilla Presley.

Per scoprire se il via libera di SAG-AFTRA avrà convinto i membri del cast a partecipare alla première e alle attività stampa bisognerà invece attendere.

Tra gli interpreti, oltre ai due protagonisti Jacob Elordi e Cailee Spaeny, ci sono anche Raine Monroe Boland, Emily Mitchell, Dagmara Domińczyk, Jorja Cadence, Rodrigo Fernandez-Stoll, e Luke Humphrey.

Il progetto biografico

Il film Priscilla racconta la vita di Priscilla Ann Wagner, interpretata da Cailee Spaeny, e la sua storia d'amore con Elvis Presley, parte affidata a Jacob Elordi. Il progetto si basa sul libro Elvis and Me scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon nel 1985, portando così sul grande schermo gli anni in cui era una teenager e fino al suo arrivo a Graceland, che è diventata la sua casa e prigione.