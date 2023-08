Priscilla: Sofia Coppola spiega cosa le ha permesso di immedesimarsi nella storia dell'ex moglie di Elvis

La regista Sofia Coppola ha raccontato come la sua esperienza personale l'abbia aiutata a immedesimarsi nella storia di Priscilla Presley, che ha raccontato in un film.

Sofia Coppola ha diretto Priscilla e la regista ha dichiarato che si è riuscita a immedesimare nella storia dell'ex moglie del re del rock 'n roll basandosi sulla sua esperienza personale.

La lettura dell'autobiografia Elvis and Me, pubblicata nel 1985, ha emozionato molto la filmmaker che ha poi pensato che sarebbe stata una storia perfetta per un lungometraggio.

La reazione alla lettura

Sofia Coppola, ricordando la sua reazione durante la lettura del libro che ha poi portato sul grande schermo con Priscilla, ha ricordato: "Ho pensato che sarebbe stata una storia interessante e glamour. Ma poi sono rimasta colpita da quanto fossi in connessione dal punto di vista emotivo. Ho pensato che sarebbe stata semplicemente un'avventura divertente e sono stata sorpresa da come fosse facile identificarsi con la sua storia".

La regista ha proseguito spiegando: "So, da quanto successo alla mia, come sia vivere all'interno di una famiglia legata allo show business. So che crescendo le persone ti guardano in modo diverso. E, inoltre, vivendo in una casa con mio padre, questa grande personalità, un artista grandioso, so che la nostra vita ruotava intorno a tutto quello. E vedendo la vita di mia madre, come stesse cercando di trovare la propria strada all'interno della sua... Potevo immedesimarmi in quelle esperienze".

Il rapporto con la regista

Priscilla Presley ha inoltre sottolineato che con Sofia Coppola si è stabilito un ottimo rapporto: "Ho capito chi fosse e ho provato la sensazione che potesse capirmi. Ho pensato che, pur avendo storie diverse, potesse capire tutto questo meglio di ogni altro sceneggiatore perché in un certo senso l'ha vissuta a suo modo".

Priscilla ha poi rivelato la sua reazione alla visione del film: "Ho provato a separare me stessa e viverla come se fossi semplicemente un fan o qualcuno che voleva vedere il film. Alla fine ero piuttosto emozionata. Avendo solo 14 anni quando ho incontrato Elvis, ripensi al passato e reagisci chiedendoti: 'Perché io? Perché sono qui? Perché sto guidando in una limousine, attraversando i cancelli di Graceland con Elvis?'".