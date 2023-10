Priscilla, Jacob Elordi: 'Tutto ciò che sapevo di Elvis era in Lilo & Stitch'

In una recente intervista al Tonight Show, Jacob Elordi, che interpreta Elvis Presley nell'ultimo film diretto da Sofia Coppola, Priscilla, ha ammesso che prima di ottenere il ruolo conosceva Presley solo grazie a Lilo & Stitch della Disney.

Nel film d'animazione del 2002, infatti, Lilo (Daveigh Chase), che è una grande fan di Presley, converte il suo animale domestico adottato, Stitch (Chris Sanders), in un fan sfegatato del Re del Rock and Roll. La colonna sonora del film contiene anche diverse canzoni di successo del musicista, tra cui "Burning Love", "Suspicious Minds" e "Hound Dog".

"Il massimo che conoscevo di Elvis era quanto presente in Lilo & Stitch, ed è già tanto", ha detto Elordi durante lo show.

A proposito del ruolo, l'attore di Euphoria ha parlato di com'è stato per lui fare il provino per la parte del Re del Rock and Roll in Priscilla, confessando che è stata un'esperienza "un po' terrificante" e che non si è sentito molto sicuro di sé in quell'occasione. "Sofia mi aveva mandato alcune pagine con la scritta Elvis e io pensavo: 'Non c'è alcuna possibilità che questo accada'. Ho guardato questo filmato di lui quando è tornato dall'esercito in Germania e ho letto le battute per circa 15 minuti e poi ho girato due riprese senza pensare che mi avrebbero preso", ha rivelato l'attore.

Basato sul libro di memorie di Priscilla Presley "Elvis and Me" del 1985, Priscilla è un biopic sulla moglie del Re del Rock e sulla sua relazione con la star, il film però non è stato gradito dagli eredi di Elvis.

"Quando l'adolescente Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa, l'uomo che è già una fulminante superstar del rock-and-roll diventa una persona del tutto inaspettata nei momenti privati: una cotta elettrizzante, un alleato nella solitudine, un migliore amico. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola racconta il lato inedito di un grande mito americano, il lungo corteggiamento e il turbolento matrimonio di Elvis e Priscilla" recita la sinossi. Priscilla uscirà il 3 novembre negli Stati Uniti.