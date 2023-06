Priscilla, 'Orribile': gli eredi di Elvis bocciano il film di Sofia Coppola, ma la Presley non è d'accordo

Basato sul libro di memorie di Priscilla Presley "Elvis and Me" del 1985, il nuovo film di Sofia Coppola in uscita a ottobre, Priscilla, è un biopic sulla celebre moglie del Re del rock e a poche ore dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale ha già sollevato un vespaio.

La pellicola sta scatenando in queste ore una forte polemica tra alcuni funzionari della tenuta di Elvis che lo hanno definito "una farsa". Gli stessi avrebbero detto a TMZ che il film è stato prodotto senza che la famiglia ne venisse informata né tanto meno che desse il consenso, sostenendo che è l'ennesimo tentativo di Priscilla Presley per spillare soldi ai Presley. Il denaro è sempre stato al centro delle dispute familiari tra gli eredi di Elvis e Priscilla, la quale da pochissimo ha concluso la sua battaglia legale con il nipote Riley, che l'ha pagata milioni di dollari (stando ai rumor) per terminare una volta per tutte la disputa su chi controllerà il fondo di Lisa Marie, figlia della coppia.

Secondo un funzionario della Elvis Estate che ha visto il film, la scrittura e la regia di Priscilla sarebbero "orribili": "Sembra un film universitario. Le scenografie sono orribili, non è come Graceland".

Agli antipodi la versione della diretta interessata, Priscilla Presley, sulla cui vita si basa il film di Sofia Coppola. Sempre a TMZ ha affermato di essere incredibilmente "emozionata nel vedere l'interpretazione del mio libro da parte della magistrale Sofia Coppola. Ha una prospettiva straordinaria e sono sempre stata un'ammiratrice del suo lavoro. Sono certa che questo film porterà tutti in un viaggio emotivo".

Non ci resta che attendere l'uscita del film (dovrebbe essere a ottobre) per giudicare.