Priscilla: il film di Sofia Coppola non ha potuto usare le canzoni originali di Elvis

Priscilla, il nuovo film diretto da Sofia Coppola, non ha potuto usare le canzoni di Elvis Presley nella propria colonna sonora.

Il nuovo progetto biografico verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023 prima di essere distribuito nelle sale americane il 27 ottobre.

La richiesta repinta

Sofia Coppola ha scritto e diretto Priscilla, progetto in cui si racconta l'incontro tra la giovane Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, seguendone la storia d'amore nel corso degli anni. La giovane, interpretata da Cailee Spaeny, diventerà infatti un'alleata della star del rock, parte affidata a Jacob Elordi, nei momenti di solitudine, sua compagna di vita e una vulnerabile miglior amica.

La regista, intervistata da The Hollywood Reporter, ha ora spiegato perché nel film non sono presenti canzoni di Elvis. Sofia ha infatti chiesto i diritti per usare alcuni dei brani all'Elvis Presley Enterprises, ma la sua domanda è stata respinta. Coppola ha sottolineato: "Non apprezzano progetti a cui non hanno collaborato fin dalle fasi di sviluppo e sono protettivi nei confronti del proprio brand. Ma ci hanno obbligato a essere più creativi". Per aggirare il problema si è quindi deciso di inserire nella colonna sonora delle cover delle canzoni realizzate dal gruppo Phoenix.

Il film avrà nel proprio cast anche Raine Monroe Boland ed Emily Mitchell nella parte di Lisa Marie Presley, Jorja Cadence che sarà Patsy Presley, Rodrigo Fernandez-Stoll nel ruolo di Alan "Hog Ears" Fortas, Luke Humprey nei panni di Terry West, e Dagmara Dimoniczyk.